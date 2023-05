Slapende vrouw in appartement overvallen en beroofd door drie mannen

Drie criminelen hebben in de nacht van zondag op maandag een roofoverval gepleegd in een appartement aan de Ramdayal Mathoeraweg in Suriname. Daarbij hebben ze sieraden en een tas inhoudende geld en persoonlijke spullen van de bewoonster weggenomen.

Vernomen wordt dat de daders gekleed gingen in het zwart en hun gezichten hadden bedekt met kledingstukken. Een van hen was gewapend met een vuistvuurwapen. Ze hebben de voordeur van het appartement geforceerd en via de ontstane opening toegang gekregen tot de woning.

Het slachtoffer Cheniva (30) was ten tijde van de inbraak in diepe rust. Ze schrok wakker nadat de rovers het licht van de slaapkamer aandeden. Onder bedreiging van het vuistvuurwapen vroegen ze haar naar geld. De verdachten haalden daarna het huis overhoop.

Ze maakten een halsketting, een armband en een ring buit. Daarnaast namen ze ook een tas inhoudende een portemonnee met ongeveer 1.000 Surinaamse dollars, 100 USD en 50 euro mee. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

Na de daad verlieten de daders de plaats te voet. De politie van Santodorp werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.