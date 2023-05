Nabestaanden doodgereden fietser melden zich bij de politie

De nabestaanden van de fietser die zondagmorgen 14 mei om het leven kwam bij een aanrijding aan de Zwartenhovenbrugstraat, hebben zich gemeld op de afdeling Verkeersunit van Regio Paramaribo. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag laten weten.

De fietser sloeg af en werd aangereden door de bestuurder van een auto die vanuit de tegengestelde richting kwam. Door de klap werd de fietser meters verder geslingerd en was hij vrijwel op slag dood.

De bestuurder van de personenauto knalde vervolgens achterop een lijnbus (foto onder).

De familie heeft het ontzielde lichaam van de fietser positief herkend en ge√Įdentificeerd als te zijn de 32-jarige T.C. Het stoffelijk overschot van het verkeersslachtoffer is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek ter obductie in beslag genomen.