Medewerkers president en first lady volgen BAVP-opleiding

Een groep van 22 medewerkers van het Kabinet van de President en het Instituut van de First Lady zijn in de gelegenheid gesteld de opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) te volgen, teneinde beter invulling te geven aan hun functie bij het uitvoeren van taken, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De lessen zijn op maandag 15 mei van start gegaan op het kabinet. De training, die bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, duurt vier maanden. De cursisten hebben na de training de bevoegdheid van BAVP’er.

Arleen Emanuels, waarnemend algemeen directeur van het Kabinet van de President, die de training opende merkte op dat beveiliging belangrijk is in de ontwikkeling van het land. “De verantwoordelijkheden die je krijgt, mogen nooit het verlengde van jouw ego zijn”, gaf de algemeen directeur de cursisten mee. “Emotie en ego gaan heel slecht samen”, voegde de kabinetsfunctionaris eraan toe.

De participanten werden ook toegesproken door first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry. De presidentsvrouw, die in het verleden de BAVP-opleiding met succes heeft doorlopen, sprak de cursisten bemoedigend toe. Zij wenste hen succes en sprak de hoop uit dat er na afloop van de training veel ondersteuning vanuit deze groep verkregen zal worden.

De training wordt uitgevoerd in samenwerking met de Safety & Security Academy Suriname (SSAS). Deze richt zich voornamelijk op jongeren aan wie gecertificeerde beroepsgerichte veiligheids- en beveiligingstrainingen worden aangeboden. De SSAS is erkend door het Korps Politie Suriname (KPS).

Richtingscoördinator BAVP-opleiding SSAS, Armand Fernand, hield de cursisten de regels en voorwaarden voor, welke betrekking hebben op de opleiding. “De eerste regel van de cursus is uw bevoegdheid nimmer misbruiken”, aldus de coördinator. Hij heeft het volste vertrouwen dat de selectie van de cursisten secuur is geweest.

Fernand spreekt de hoop uit dat de medewerkers na succesvolle afronding van de opleiding de taken binnen hun werkgebied met toewijding kunnen uitvoeren.