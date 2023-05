Internationale consultants beklimmen bomen Palmentuin voor inspectie

Afgelopen week hebben twee consultants van de International Society of Arboriculture (ISA) onderzoek gedaan naar de gesteldheid van de palmen in de Palmentuin in Suriname.

Onderzoek is gedaan in het kader van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP) dat onder supervisie is van het Directoraat Cultuur van Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

In de PURP activiteiten is ook de herinrichting van de Palmentuin opgenomen. Tijdens het onderzoek is ondermeer nagegaan welke palmen ziek zijn, welke kunnen worden behandeld en welke moeten worden weggehaald.

Op zaterdag 13 mei beklommen beide consultants (uit Columbia en Costa Rica) een paar van de bomen om zo hun onderzoek te verrichten.

Vanwege de rehabiliatie van de Palmentuin blijft die nog enkele maanden gesloten voor het publiek.