Automobiliste knalt tegen palmboom en raakt gewond

Deze automobiliste is vanmiddag gewond geraakt, toen ze met haar auto tegen een palmboom knalde. Het gaat om een eenzijdig ongeval dat plaatsvond aan de Evitastraat in Suriname.

De 47-jarige vrouw reed dinsdag rond 13:00u over bovengenoemde weg. Ter hoogte van pand 55 raakte ze door nog onbekende reden de controle over het stuur kwijt, waardoor ze van de weg raakte en hard tegen de boom aankwam.

Buurtbewoners die op het geluid af gingen boden haar direct hulp aan. Door het ongeval raakte ze gewond. De politie van Uitvlugt werd ingeschakeld en bracht een ambulance in stelling, waarmee ze naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Volgens de Surinaamse politie is het slachtoffer in het bezit van een geldig rijbewijs. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.