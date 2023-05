Raghoebarsing: “Telefoonkosten overheid per maand 1 miljoen US dollar; dienstreizen 3.5 miljoen SRD”

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning in Suriname, zegt dat er de afgelopen weken diverse debatten binnen de regering zijn gevoerd om het uitgavenpatroon drastisch terug te brengen. Eén van de kosten die maandelijks zwaar op de begrotingen drukken, zijn de telefoonkosten.

Het bedrag komt naar zeggen van de bewindsman neer op 1 miljoen US dollars per maand. Hij voegde eraan toe dat een aantal grote projecten die ten algemene nutte zijn, waaronder het Safe City project, op het kabinet van de president drukken.

“Onze telecomkosten zijn 10 maal de kosten van de dienstreizen voor het ambtelijk apparaat”, zei Raghoebarsing zondag in het radioprogramma Welingelichte Kringen. Volgens de bewindsman wordt maandelijks gemiddeld ongeveer 3.5 miljoen SRD uitgegeven voor dienstreizen.

Raghoebarsing heeft tijdens de debatten binnen de regering ook aangegeven dat hij de bovengrens zal aangeven voor de loonsom van elk ministerie. Collega-ministers die deze grens overschrijden, zullen het dan zelf moeten bekijken. Per 3 mei is daarom voor de totale overheid een aannamestop voor nieuwe ambtenaren ingevoerd. Dat betekent dat voor de rest van dit jaar geen nieuwe ambtenaren meer in dienst mogen worden genomen.

Ook bij het Korps Politie Suriname (KPS) wordt 25 miljoen SRD uitgegeven aan lonen en salarissen, terwijl de toelagen van deze wetsdienaren de Staat 50.1 miljoen SRD kosten. Binnen de regering is er afgesproken om hier serieus naar te kijken. “We moeten kijken naar begrenzingen van toelagen en overwerkvergoedingen”, stelde hij.