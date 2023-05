OW haalt grofvuil op in ressort Lelydorp

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken in Suriname (OW) heeft de afgelopen twee dagen grofvuil opgehaald in het ressort Lelydorp, district Wanica. Deze actie vloeit voort uit verzoeken van ressortraadsleden (rr) bij OGA-onderdirecteur Jason Gummels.

Buurtbewoners waren opgeroepen hun groot huishoudelijk afval, zoals oud meubilair en kapotte machines, langs de straat te plaatsen. Het directoraat OGA is op zaterdag 13 en zondag 14 mei in het ressort langs geweest.

Anroedh Rabin, coördinator grofvuilophaal, zegt dat het directoraat al enige tijd bezig is grofvuil op te halen. Eerder is dit gebeurd in het ressort Munder. De volgende op de lijst is het ressort Houttuin. “We krijgen positieve reacties”, zegt de coördinator. Hij merkt op dat de vrachtkosten voor grofvuil naar Ornamibo hoog zijn. “De mensen zijn heel daarom blij dat ze op deze manier van hun groot afval af kunnen”, zo stelt de functionaris.

Tine Pinas, secretaris van de ressortraad Lelydorp, zegt dat het geheel vlot is verlopen. Ze legt uit dat de rr-leden zich maandelijks in de verschillende wijken oriënteren om na te gaan wat er moet worden aangepakt. De omgeving ontdoen van grofvuil is een van de zaken die de buurtbewoners graag opgepakt wilden zien. Het is overigens de tweede keer dat dit in het ressort gebeurt, aangezien er vorig jaar al zo’n actie is geweest.

Pinas zegt dat dit van groot belang is voor een schoonmilieu, wat op zijn beurt bijdraagt aan de gezondheid van de gemeenschap. Ze stelt dat op deze manier ongedierte zoals ratten, maar ook ziekten worden voorkomen. De rr-functionaris ziet echter graag dat er meer gedaan wordt aan het onderhoud van de groene strook en dat het parkeerterrein op Lelydorp na activiteiten, schoon wordt gemaakt.