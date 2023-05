Fietser slaat ineens af en wordt geschept door auto die daarna achterop bus knalt

De fietser die zondagochtend bij een aanrijding nabij de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname om het leven kwam, werd aangereden door de bestuurder van een auto die vanuit de tegengestelde richting reed.

De automobilist reed over de Van ’t Hogerhuysstraat richting centrum en de fietser kwam vanuit de tegengestelde richting. Bij de kruising gevormd door de Zwartenhovenbrugstraat, de Van ’t Hogerhuysstraat en het Molenpad sloeg de fietser plotseling rechtsaf het Molenpad in, met als gevolg een botsing.

Door de klap werd de fietser meters verder geslingerd en was hij vrijwel op slag dood. De bestuurder van de personenauto knalde vervolgens achterop een lijnbus. Een passagier uit de bus klaagde van pijn en werd ter verpleging afgevoerd.

Beide bestuurders waren in het bezit van een geldig rijbewijs. De rijtuigen zijn ter herkeuring in beslag genomen. Het ontzielde lichaam van de fietser is ter obductie in beslag genomen. De zaak zal aan de Verkeersunit Paramaribo overgedragen worden voor verder onderzoek.