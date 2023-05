Brunswijk spuugt zijn gal: ‘President dwarsboomt beleid ABOP-ministeries’

ABOP-voorzitter tevens vicepresident van Suriname Ronnie Brunswijk is er niet over te spreken dat president Chan Santokhi commissies heeft gestuurd om alle besluiten binnen de zogenaamde ABOP-ministeries te dwarsbomen.

“De ministeries zijn onderling verdeeld, maar heb je ooit een ABOP’er gezien bij een ministerie van de VHP gezien of een ABOP’er als directeur? Nee, we hebben niet. Maar alle plaatsen waar wij hebben, zijn er commissies die ook daar iets te zeggen hebben”, zei Brunswijk afgelopen donderdag tijdens een ABOP structurenvergadering in Commewijne (foto). Zo wordt ook het sportbeleid bij het Surinaamse ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), steeds gedwarsboomd door een presidentiële commissie.

“Als een presidentiële commissie zich gaat bezighouden met sport, wat moet het ministerie van ROS dan gaan doen? Alle projecten die wij goedgekeurd hebben en in Commewijne willen uitvoeren, al die mini-kunstgrasvelden in de verschillende ressorten, alles is goedgekeurd. Het zijn recreatiemogelijkheden voor de jeugd. Maar we krijgen geen geld”, vervolgde Brunswijk.

Op 27 mei zal hij zijn gehele achterban in het district concreet informeren over alle problemen die de geelzwarte partij ondervind binnen de huidige coalitiesamenwerking. De tweede man van het land verwees naar de regeerperiode van de Nationale Democratische Partij (NDP) waar naar zijn zeggen onder toenmalige Sport & Jeugdzaken minister Faizal Abdoelgafoer tientallen kunstgrasvelden landelijk zijn aangelegd. Dit werd bekostigd uit een sportfonds van Staatsolie.

“Omdat er miljoenen US dollars kwamen vanuit Staatsolie om de sport te ondersteunen. Nu heeft Staatsolie dat geld ook beschikbaar gesteld, maar dat geld moet eerst naar het kabinet van de president. En je krijgt het niet”, stelde hij.

Al deze zaken zorgen voor spanningen binnen de regering. Brunswijk zegt deze kwestie reeds een aantal keren onder de aandacht van president Chan Santokhi te hebben gebracht. Echter ziet hij geen verandering hierin.

“Nanga den druk disi dan unu sabi san e psa ini a systeem. Mi taki nanga a president omeni leysi. Maar ja, ik moet jullie ook vertellen. Want het moet niet erop lijken alsof ABOP niets doet met sport. Maar we krijgen geen geld om sportmateriaal aan de buurten en de gemeenschap te doneren”, aldus Brunswijk.

Hij voegde eraan toe dat al deze zaken wijze lessen voor de ABOP als jonge partij zijn. Met deze ervaring stelt hij dat het achterban nu moet weten wat zij in 2025 moet doen.