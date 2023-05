Brigadier politie aangehouden voor opzettelijke vrijheidsberoving en mishandeling

Een brigadier van het Korps Politie Suriname is in het weekend aangehouden en in verzekering gesteld wegens opzettelijke vrijheidsberoving en mishandeling van een burger.

Op 11 juni 2022 bevond de burger O.V. zich bij auto’s op de hoek van de Dr. Eugene Albert Gesselstraat en de Waaldijkstraat, waarbij in een van de voertuigen zeer luide muziek werd gespeeld.

De Surinaamse politie sprak de mensen aan, waarbij de persoon van O.V. met zijn mobiel begon te filmen. De brigadier S.T. sloeg de telefoon uit handen van V., waarna het toestel kwam te vallen. O.V. ging vervolgens tekeer tegen de politie waarna hij naar het politiebureau werd overgebracht.

Volgens de politieman heeft hij zich niet schuldig gemaakt aan de aan hem verweten strafbare feiten. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in het belang van het verdere onderzoek in verzekering gesteld.