Belfort over geklaag Brunswijk: “Santokhi kis’ en mooi”

“Santokhi kis’ en mooi. Maar nooit mi si wan bigisma trangayesi leki kawtere”. Zo reageert ABOP-parlementariër Edward Belfort over het recent geklaag van zijn partijvoorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk over de vele commissies van president Santokhi die het beleid op de zogenoemde ABOP-ministeries in Suriname volgens hem zouden dwarsbomen.

In een radio-interview benadrukte Belfort dat hij Brunswijk reeds in 2020 had gewaarschuwd hiervoor, maar dat die toen geen oor voor deze waarschuwende geluiden had.

De volksvertegenwoordiger stelt dat bepaalde partijgenoten, waaronder ook parlementsvoorzitter Marinus Bee, Brunswijk uiteindelijk hebben uitgelokt om toch in zee te gaan met de VHP. “Hierdoor is Bee nu op de meest belangrijke post”, aldus Belfort.

De politicus voert aan dat Brunswijk overigens ook een grote fout heeft gemaakt door het voorzitterschap van De Nationale Assemblee (DNA) in te ruilen voor de functie van vicepresident. Dit, omdat de tweede hoogste functie in het land nu juist in handen van Bee is. Het parlement is uiteindelijk de plaats waar het beleid van de regering wordt beoordeelt en de begroting wordt goedgekeurd.

Belfort verwijst naar de regeerperiodes van het Front waar de VHP als tweede grootste partij altijd koos voor het DNA-voorzitterschap wanneer het presidentschap door de NPS werd ingevuld. Hij vermoedt daarom dat Brunswijk weinig kaas heeft gegeten van de politiek.