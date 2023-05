Rachied Doekhie: “Of je nou God of Jezus Christus als minister zet, het gaat niet helpen”

Gewezen NDP-parlementariër Rachied Doekhie zegt geen geloof te hebben in reshuffling van ministers in Suriname. In gesprek met Waterkant.Net verwijst de politicus naar de regeerperiodes van toenmalige president Desi Bouterse waar in tien jaren tijd ruim 70 ministers zijn vervangen, maar uiteindelijk toch mismanagement en corruptie hoogtij hebben gevierd.

“Bouterse heeft ook zoveel gereshuffeld en kijk wat er uiteindelijk is gebeurd. Wanneer een regering geen prestatie levert, dan moet je niet die minister scheel aankijken. Je moet kijken naar de baas. Dat is de president. Dus als je de ministers nu daar weghaalt en God of Jezus Christus zet, het gaat niet helpen”, benadrukt Doekhie.

Aangezien president Chan Santokhi met een bepaalde verwachting in 2020 is gekozen en beloofde zaken niet kan realiseren, resteren er maar twee keuzen voor hem: “Of je blijft aanzitten of je pleurt op!” De politicus voert aan dat Suriname een realiteitsprobleem heeft waarbij niemand de kat de bel wil aanbinden.

Het is volgens de voormalige volksvertegenwoordiger ook triest te noemen dat anno 2023 nog steeds gesproken wordt over het verhogen van de export, maar in de realiteit opeenvolgende regeringen daar niets van hebben kunnen waarmaken.

“Wat exporteren we en wat hebben we? Niets! Het beetje dat er is wordt leeggeroofd en niet berekend in de kas. Dan heb je ook een minister van Buitenlandse Zaken nu die miljoenen gebruikt voor buitenlandse reizen. Wanneer hij naar Guyana moet gaan, dan gaat hij eerst naar Curaçao, Miami, New York en daar blijft hij een paar weken op onze kosten bij zijn vrouw. Dan gaat hij weer via Engeland, Trinidad & Tobago naar Guyana. Waarom gaat hij niet via Canawaima? Dan ben je binnen een halve dag in Guyana en het kost het land maar 50 US dollar. Dus die hele santenkraam moet weg en het volk moet nieuwe leiders gaan kiezen”, aldus Doekhie.