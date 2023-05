Dronken arbeider valt voorover en verdrinkt in water ondergelopen perceel

Een 48 jarige arbeider is afgelopen donderdag overleden tijdens werkzaamheden op een perceel te Groot Henarpolder. De man die volgens het Korps Politie Suriname vermoedelijk dronken was, is op zijn hurken gaan zitten en viel daarbij plotseling voorover op het perceel dat onder water zit.

De overledene A.P. was in de middag van donderdag 11 mei 2023 met enkele andere arbeiders bezig met werkzaamheden op het perceel voor de heer T.G. Op een bepaald moment zou hij gevallen zijn in het water.

Zijn mede arbeiders en werkgever die zulks later ontdekten, haalden hem uit het water en plaatsten hem op een dam. De politie van het bureau Henar deed na de melding van het ongeval met dodelijk afloop het adres aan voor onderzoek.

De politie heeft geen tekenen van geweld aangetroffen op het lichaam van het slachtoffer. Een arts stelde formeel de dood vast.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van A.P. ter begrafenis afgestaan aan de nabestaanden.