Coronie verwelkomt bakkerij en geslaagde bakkers

Bewoners van het district Coronie mogen binnenkort een bakkerij verwelkomen. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in kannen en kruiken. Het district beschikt in aanloop naar dit moment alvast over een aantal bakkers – overwegend vrouwen – die met succes de brood en bankettraining hebben afgerond. De training die op 6 en 7 mei werd verzorgd, was een initiatief van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) in samenwerking met het Suriname Hospitality Tourism and Training Centre (SHTTC) en het districtscommissariaat Coronie.

Op zaterdag 13 mei is er alvast een proeftest gedraaid in de bakkerij, waarvan de ovens geschonken zijn door de stichting Kies Voor Ontwikkeling (KVO). Districtscommissaris Maikel Winter zegt dat het streven is om de bakkerij op 26 mei officieel te openen voor het Coroniaanse publiek. Behalve dat de geslaagde bakkers, die allemaal ambtenaar zijn, gevraagd zijn de proeftest te draaien, zullen zij ook benaderd worden in de bakkerij te werken totdat het commissariaat als beheerder in staat is zelf arbeiders te betalen.

De burgervader spreekt de hoop uit dat wanneer het zover is, de Coroniaanse gemeenschap gretig gebruik maakt van de diensten van de bakkerij. Hij merkt op dat de broodvoorziening tot nu toe vanuit Paramaribo geschiedt. Echter is het brood pas rond 11.00 uur beschikbaar, wanneer kinderen reeds op school zitten.

Het commissariaat zal trachten de producten zo goedkoop mogelijk te houden. Daarnaast zullen sociale instellingen tegemoet worden gekomen. De eerste 500 broden die zaterdag gebakken werden, zijn geschonken aan een bejaardentehuis.

Vanuit het ministerie van TCT is Ruben Forster belast geweest met het coördineren van de brood en bankettrainingen. Hij merkt op dit stuk volledige inzet in de districten. “De trainers hebben de participanten zoveel mogelijk de kneepjes bijgebracht van ambachtelijk brood en gebakjes maken”, aldus de coördinator, die zegt dat het gaat om capaciteitsversterking en ontwikkelen van lokaal toerisme. “In dat kader is besloten de participanten in staat stellen hun eigen product te ontwikkelen. De dames zijn gemotiveerd om wat goeds neer te zetten voor hun district”, voegt Forster eraan toe.