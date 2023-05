Bollywood zanger Sonu Nigam zondag 28 mei in Ahoy

Op zondag 28 mei geeft Bollywood zanger Sonu Nigam, Master of Melody, Golden Voice Of Indian Cinema, een concert in Ahoy (Rotterdam) met zijn volledige band.

Sonu Nigam komt uit India en heeft al vele hits op zijn naam staan. Hij zingt zijn nummers in verschillende talen zoals het Hindi, Urdu en Punjabi. Ook won hij ruim dertig muziekprijzen. Hij is bekend bij velen in Nederland maar ook in Suriname.

Maak je klaar om getuige te zijn van een once-in-a-lifetime ervaring wanneer de legendarische zanger Sonu Nigam na 5 lange jaren live komt optreden in Ahoy Rotterdam!

Met zijn magische en betoverende stem, wordt het een avond genieten. Kaarten zijn hier online te koop.