‘Handeling van gefilmde bromfietser zegt alles over normvervaging in Suriname’

Een filmpje op social media, waarop te zien is dat een man op een bromfiets een andere man in het openbaar oraal bevredigd, houdt de gemoederen in Suriname flink bezig. Volgens velen zegt het filmpje en dan met name de handelingen van de twee personen, alles over de normvervaging in het land.

In het aanstootgevend filmpje is te zien dat een man al zittend op een bromfiets, op de hoek van een straat een andere man oraal bevredigd. Mensen die op de openbare weg rijden moeten het tafereel vol ongeloof aanschouwen, waarbij iemand het onzedelijk gedrag filmt.

Er wordt iets geroepen naar de mannen, waarna ze stoppen met hun seksuele activiteit in het openbaar. Het filmpje werd sinds vrijdag flink gedeeld op social media en velen reageren geschokt.

Vorige maand werd ook al een filmpje van in het openbaar seksende individuen flink gedeeld. Een buschauffeur had op klaarlichte dag seks met een vrouw naast zijn bus, langs de openbare weg. ABOP-parlementariër Edward Belfort gaf toen aan dat het moreel verval in Suriname steeds ergere vormen aanneemt.