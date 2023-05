’s Lands Hospitaal neemt nieuwe zorgafdelingen in gebruik

Het ’s Lands Hospitaal in Suriname is drie modern ingerichte zorgafdelingen rijker. Het gaat om de gerenoveerde operatiekamers, de Neonatale High Care Unit en de Endoscopie Unit.

Op donderdag 11 mei 2023 kreeg president Santokhi bij de ingebruikname een rondleiding door deze afdelingen. Het staatshoofd toonde zich ermee ingenomen dat het ziekenhuis met eigen inzet en grotendeels eigen middelen de investering heeft gepleegd. Steun van de regering, maar ook financiële inbreng van andere partners is volgens de president cruciaal om de zorg te garanderen.

President Santokhi stond stil bij de activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg in Suriname, waaronder de ingebruikname van RGD-poliklinieken en het Eye Center en Intensive Care Unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het staatshoofd zegt dat er geïnvesteerd moet worden in de basiszorg en dat de gezondheidszorg integraal gereorganiseerd moet worden. De financiële rechtspositie van zorgmedewerkers staat hoog op de agenda van de regering en zij zal er alles aan doen om medisch kader te behouden. Net als het staatshoofd sprak minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid van een mijlpaal die gekoesterd moet worden.

Zowel ziekenhuisdirecteur Dayasankar Mathoera als medisch directeur Soenita Nannan Panday-Gopising gaf een presentatie van de projecten. Het renovatieproject is volledig door ’s Lands Hospitaal gefinancierd met uitzondering van een donatie van Finabank. Voor de Neonatale High Care Unit had het ministerie van Financiën en Planning een projectaanvraag ten bedrage van USD 521.000 goedgekeurd, terwijl er financiële en materiele ondersteuning is geweest van een reeks bedrijven c.q. donoren. Ten aanzien van de Endoscopie Unit was er onder meer een bedrag van USD 10.000, gedoneerd door de Republiek Zuid-Korea, beschikbaar voor de endoscopietoren en endoscoop.

De ziekenhuisleiding maakte van de gelegenheid gebruik om zowel president Santokhi, minister Ramadhin, kunstenaar Andrew van Cooten en dokter John de Bye (†) te eren middels een presentje. De kunstenaar heeft een beeld dat het logo “Moeder en Kind”-zorg van het ’s Lands Hospitaal voorstelt, ontworpen. Dokter De Bye is enkele decennia als chirurg verbonden geweest aan het ziekenhuis. Zijn zoon John Frank de Bye mocht de erkenning in ontvangst nemen en tevens het lint doorknippen (foto) bij de ingebruikname van de gerenoveerde operatieruimte.