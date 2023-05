Motorfietser gewond na zware aanrijding met voertuig

Bij een zware aanrijding vanmorgen tussen een motorfiets en een voertuig in Suriname, is de motorfietser ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 10.00u op Indira Gandhiweg, bij de kruising met de Frederikshoopweg.

Beide bestuurders reden over bovengenoemde weg gaande richting de Latourweg. De autobestuurder sloeg links af om de Frederikshoopweg in te gaan, zonder rekening te houden met de motorfiets die rechtdoor reed, met de botsing als gevolg.

De motorfietser raakte door de botsing ernstig gewond. De ambulancedienst van Surcad verleende eerst hulp in afwachting van de ambulance van de Spoedeisende Hulp (SEH). Het slachtoffer werd met verschillende verwondingen per ontboden ambulance naar de SEH gebracht.

De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.

Beide rijtuigen zijn aanzienlijk beschadigd en zijn naar de berging gesleept in belang van het onderzoek. Het rijbewijs van de autobestuurder werd in belang van het onderzoek ingevorderd. De politie van Latour heeft de zaak in verder onderzoek.