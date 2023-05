Marktverkopers Vreedzaammarkt bespreken problemen met minister Emanuël

Een groep markverkopers van de Vreedzaammarkt hebben donderdag de problemen van de markt besproken met minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling & Sport in Suriname (ROS). De groep heeft een brief gericht aan het departement, waarna de bewindsvrouw hen heeft ontvangen.

Marktverkoper Marlene Pinas die de brief heeft geschreven, haalde aan dat er grote ontevredenheid heerst onder de verkopers. Dit komt vanwege het feit dat zij via de media hebben vernomen dat de markt verkocht zou zijn aan Hotel Royal Breeze. Pinas legt uit dat zij de brief aan ROS hebben gericht, omdat ze hulp nodig hebben en de waarheid willen horen. Minister Emanuël stelt de groep gerust dat de markt niet verkocht is. Ze benadrukt dat de markt bezit is van de overheid en valt onder N.V. Havenbeheer. Dit heeft ze bevestigd gekregen van de directeur van Havenbeheer.

Een ander trekker van de groep, Rachel Landveld, heeft ook het probleem van het parkeerterrein voorop van de Vreedzaammarkt, aan de orde gesteld. Ze zegt dat het nooit duidelijk was dat na renovatie van het gebied, de marktverkopers niet meer voor de markt zouden mogen parkeren. Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo- Noordoost stelt hen gerust dat de marktverkopers van drie uur ’s ochtends tot en met tien uur ’s morgens de parkeerruimte kunnen binnenrijden om hun waar te lossen.

Het districtscommissariaat heeft ervoor gezorgd dat de marktverkopers kunnen parkeren bij het pompgemaal naast de Vreedzaammarkt. Daar is er een ruim parkeerterrein met 65 parkeerruimtes. De dc zegt dat de plek beveiligd is, dus ze hoeven niet te vrezen. “Ik zal altijd voor jullie opkomen, want jullie leveren ook een bijdrage aan de economie. De markt is belangrijk, ook voor toeristen.”



Deze vernieuwingen hebben volgens de dc alles te maken met het beleid van de overheid om de binnenstad te verfraaien. De verfraaiing van de markt is een samenwerking geweest met Royal Breeze. De ondernemer heeft 700.000 euro besteed aan de verfraaiing van de omgeving van de markt. De marktverkopers zullen een vervolggesprek hebben waar ook het ministerie van Openbare Werken bij betrokken zal worden. Minister Emanuel zegt dat de verkopers met de regering moeten samenwerken om te komen tot een goede oplossing. Ze verduidelijkt aan de marktverkopers dat er ook rekening gehouden moet worden met het algemeen belang.

Ook haalt ze aan dat de marktverkopers ten alle tijden betrokken zullen worden bij mogelijke veranderingen wanneer het beleid van verfraaiing wordt voortgezet. Volgens de minister is het belangrijk dat de marktverkopers gehoord worden en hun zienswijze meegenomen worden in het uitstippelen van beleid.