International Building Challenge PTC en Hogeschool Saxion

Op maandag 8 mei 2023 is in Paramaribo, de International Building Challenge (IBC) van start gegaan op het Polytechnic College Suriname (PTC)- University of Applied Sciences.

Deze Challenge is een wedstrijd waarbij studenten van verschillende opleidingen en scholen uit verschillende landen samenwerken aan een bouwkundig project. Van 8 mei t/m 19 mei 2023 zullen studenten van het 2de leerjaar van het PTC en Hogeschool Saxion deelnemen aan de Internatonal Building Challenge 2023 in Paramaribo.

Het gaat hierbij om 2de leerjaar PTC studenten van het bachelorprogramma Infrastructuur, specialisatie Bouwkunde (12 studenten) en het bachelorprogramma Vastgoed en Makelaardij (12 studenten). Van Hogeschool Saxion nemen studenten van de bachelorprogramma’s Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde (5 studenten) deel.

Het IBC 2023 project zal gericht zijn op de transformaie (herontwerp) van het SOSIS gebouw aan de Marowijnestraat 15-17 in Paramaribo. Dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken. Gedurende twee weken (maandag 8 mei tot en met vrijdag 19 mei 2023), zullen de studenten in multidisciplinaire groepen aan het project werken.

Op vrijdag 19 mei 2023 zal elke groep hun herontwerp van het SOSIS-gebouw presenteren aan een jury bestaande uit nationale en internationale deskundigen, die het winnende herontwerp zal kiezen.