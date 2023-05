Adek ontvangt 5.000 boeken over Suriname van Radboud Universiteit 

De bibliotheek van de Radboud Universiteit in Nijmegen ontving vorig jaar een grote schenking aan boeken, rapporten en tijdschriften over Suriname. De universiteitsbibliotheek heeft besloten deze te schenken aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek), in de overtuiging dat ze daar het meest nodig zijn. De collectie wordt deze week verscheept, meldt de Nederlandse universiteit.

De vorig jaar overleden rijksarchivaris Evert van Laar stelde tijdens zijn leven een persoonlijke collectie samen van boeken en bronnen over Suriname. De collectie omvat 43 dozen met zo’n 5.000 boeken, brochures en tijdschriften over Suriname en een uitgebreid overzicht van alle boeken en tijdschriften over Suriname die in Nederland en Suriname zijn gepubliceerd vanaf ongeveer 1965 tot 2010.

Voor de Nijmeegse Denise Telgt was Van Laar als een oom. Haar Surinaamse vader, die in 1963 voor de studie in Nederland aankwam, raakte bevriend met Van Laar. ‘Door zijn invloed werd mijn vader ook archivaris, uiteindelijk landsarchivaris in Suriname,’ vertelt ze. ‘Oom Evert logeerde bij al zijn Surinamereizen bij mijn Surinaamse familie. Het verzamelen van alles wat met Suriname te maken heeft is in die tijd begonnen.’

Toen Van Laar wist dat hij binnen afzienbare tijd zou komen te overlijden nam Telgt voor hem contact op met Radboud-historicus Coen van Galen, die zich de afgelopen jaren inzette voor het openbaar maken van Surinaamse slavenregisters. De voormalig rijksarchivaris besloot vervolgens om de collectie via Van Galen aan de Radboud Universiteit te schenken.

‘De collectie bevat unieke stukken die ons meer inzicht kunnen geven in de Surinaamse samenleving van de vorige eeuw,’ aldus Van Galen. ‘Zo had Van Laar allerlei brochures waarin beroepsgroepen zoals bakkers of melkboeren schreven over de gevolgen van de onafhankelijkheid voor hun beroep.’

Het zwaartepunt van deze collectie ligt op de periode 1970-1990, de tijd waarin Suriname onafhankelijk werd en een staatsgreep meemaakte. Het is ook een periode waarin veel mensen uit Suriname naar Nederland kwamen. Er is in de collectie veel materiaal te vinden over zowel Suriname zelf als over de Surinaamse gemeenschap in Nederland.

Na het ontvangen van de collectie besloot de Nijmeegse universiteitsbibliotheek deze in zijn geheel te schenken aan de universiteitsbibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. ‘We bleken een deel van de werken al in Nijmegen te hebben,’ legt Van Galen uit. ‘Als wij deze bronnen zouden opnemen in de collectie van de Radboud Universiteit, zouden ze opgesplitst moeten worden. Dat zou zonde zijn: ze komen veel beter tot hun recht als ze bij elkaar blijven. Bovendien komen ze zo ten goede aan onderzoekers in Suriname zelf, waar het vaak heel lastig is om deze werken te raadplegen. De bronnen zijn heel interessant voor geschiedenisstudenten en voor studenten van de lerarenopleidingen geschiedenis en maatschappijwetenschappen in Suriname.

Denise Telgt – die voor haar werk als internist-infectioloog een tijd in Suriname was – maakte afspraken met de universiteit in Paramaribo over de verscheping van de collectie. Die vindt deze week plaats in een container met gecontroleerd klimaat. ‘Ik ben blij dat de collectie zo goed terecht komt,’ zegt ze. ‘We gaan nog geld inzamelen voor betere klimaatcontrole in de bibliotheek daar, vanwege het vochtige klimaat, maar voorlopig komen de documenten op een goede plek te staan.’