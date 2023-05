Wederom duizenden gratis Heri Heri maaltijden door heel Nederland

Op 1 juli a.s. herdenken we in Nederland met Keti Koti de werkelijke afschaffing van de trans-Atlantische Slavernij in juli 1873. Creatief productie bureau KIP Republic (Amsterdam) organiseert voor deze dag, voor de vierde keer Free Heri Heri For All (Free Heri Heri).

Ter nagedachtenis aan het slavernijverleden en om het verleden te verbinden met het heden kan door het hele land gratis en gezamenlijk het Surinaamse gerecht heri heri gegeten worden. Free Heri Heri beoogt hiermee burgers onderling te verenigen en de herdenking inclusief en toegankelijk te maken. Tevens biedt het samen eten kans op dialoog en uitwisseling omtrent de betekenis van de dag en het delen van kennis over de geschiedenis.

Dit jaar zal Free Heri Heri op 30 juni en 1 juli in 10 provincies duizenden Heri Heri maaltijden door heel Nederland uitdelen.

Van lokaal initiatief naar nationale impact

Free Heri Heri startte als lokaal initiatief in Amsterdam maar is sindsdien uitgegroeid tot een nationaal initiatief waar verschillende organisaties verspreid over heel Nederland aan deelnemen. Dit jaar vindt Free Heri Heri plaats op 30 juni en 1 juli in samenwerking met 100 partners verdeeld over 70 locaties. Enkele deelnemende organisaties in Amsterdam zijn het Concert Gebouw, Oscam, Hermitage, Alard Pierson, Verdedig Noord en Google, en verspreid over de provincies o.a. Het Huis Utrecht, Centraal Museum, Kunst Instituut Melly, Artez University, Bonnefanten Museum en PwC. Deze samenwerkende partners organiseren allerlei verschillende programma’s en initiatieven waardoor Free Heri Heri een landelijke viering activeert en Keti Koti steeds meer een nationale herdenking vanuit de gehele samenleving aan het worden is. “Het is voor ons waardevol om te zien dat er jaarlijks steeds meer partners mee doen en dat steeds meer mensen het belangrijk vinden dat we aan deze belangrijke dag aandacht besteden”, zegt Ira Kip.

“Sinds de start van Free Heri Heri hebben wij de bereiding van alle Heri Heri gerechten op ons genomen in samenwerking met veel vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat onze partners ook verbinding met de herdenking met eigen achterban of gemeenschap maakt en deelt tijdens de organisatie. Het kookproces is hier een essentieel onderdeel van. Door het kookproces ook neer te leggen bij de partners en aan de burgers te geven ontstaat er een krachtige co-creatie.”, zegt Ayra Kip.

De start van een belangrijke mijlpaal in de gedeelde geschiedenis

Om de invloed van het verleden op het heden kenbaar te maken, lanceert KIP Republic op 30 juni de nieuwe podcast “Gekookte Geschiedenis”. In samenwerking met Imagine IC en het Bijlmer Parktheater zal gedurende het gehele herdenkingsjaar (1 juli 2023 – 1 juli 2024) een reeks afleveringen van “Gekookte Geschiedenis” verhalen omtrent de eetcultuur binnen de trans-Atlantische diaspora en de doorwerking op de Nederlandse eetcultuur, uitgepakt en besproken worden.

Op 1 juni wordt Free Heri Heri tevens afgetrapt tijdens de officiële opening van de Keti Koti maand door stichting Eer en Herstel, voor de Ambtswoning van burgemeester Femke Halsema. Bij de opening worden ook de eerste 150 Heri Heri maaltijden al uitgedeeld.

Heri Heri is een Surinaams gerecht dat is ontstaan uit wat er op de plantage overbleef en werd verbouwd en gegeten door de tot slaaf gemaakte voorouders. Het gerecht zoals wij dat nu kennen bestaat uit gekookte zoete aardappel, cassave, gele en groene banaan, gezoute vis (bakkeljauw) een ei en garnering.