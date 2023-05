Surinam Airways voert weer zelf haar activiteiten uit in Nederland

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij heeft bekend gemaakt dat zij vanaf 1 mei 2023 weer zelf haar activiteiten uitvoert in Nederland. Per dezelfde datum is het General Sales Agent (GSSA) contract tussen APG Benelux en Surinam Airways beëindigd.

In december 2021 had Surinam Airways een overeenkomst met APG gesloten, die de brede verkoop- en marketingactiviteiten voor Surinam Airways verzorgde, evenals volledige ondersteuning van klanten en agenten in 39 Europese markten, waaronder Nederland.

In Nederland is het Surinam Airways kantoor te bereiken via:

• PY Passage Ticket Sales Office

Amsterdam Schiphol Airport

Departure Hall 3

Office number RA130 and RA131(Opposite of Checkin row 21) Phone: 020-6262060 or 010-4364200

en

• PY Office

WTC Schiphol

Tower D, Level 4

Phone: 020-6262697

Schiphol Boulevard 177, 1118 BG Schiphol