Rachied Doekhie: “NDP’ers de laatste die hun bek moeten openmaken over concessies”

Gewezen NDP-parlementariër Rachied Doekhie zegt dat zijn partijgenoten in het Surinaams parlement de laatste moeten zijn ‘om hun bek open te maken’ over wie precies de concessies in het district Para heeft uitgegeven. Al deze concessies zijn door de regering Bouterse uitgegeven, zoals dat ook bevestigd is door minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer.

“De laatsten die hun bek daar moesten openmaken, waren die NDP’ers. Want in hun tijd zijn die dingen weggegeven en dat weten ze ook. Men moet dus geen awari domri spelen. Vooral mensen die verantwoordelijk zijn van bepaalde zaken moeten ver weg blijven met hun mond”, zegt Doekhie in gesprek met Waterkant.Net.

Ten aanzien van de erkenning van de grondenrechtenkwestie van de Inheemsen, vindt Doekhie dat er maar één grondgebied bestaat, namelijk het Surinaams grondgebied. En dit grondgebied is voor alle Surinamers. Er is dus ook geen enkele verbod voor andere groepen Surinamers om een stuk grond in het district Para aan te vragen. “Een ieder die zijn legitieme portie moet krijgen, moeten we geven”, stelt hij.

Doekhie keurt ook de manier waarop hardwerkende truckchauffeurs op 2 mei zijn aangevallen en mishandeld, beroofd en hun vrachtwagens in brand zijn gestoken resoluut af.

“We moeten allerlei terroristische handelingen niet goed praten. Ik vind het erg voor die ondernemers, want die hebben niets te maken met concessies. Ze hebben hun kenteken, keuring en verzekering voor hun vrachtwagens goedgekeurd gehad dus ze mogen rijden over een openbare weg. Nu worden zij gedupeerd, terwijl zij misschien minder hebben dan die Inheemsen daar in het gebied. Ik weet hoe de mannen strugglen met al die hoge kosten. Het is overigens niet gebleken dat die acties gingen over grondenrechten. Dus als iemand een geldtransportwagen gaat aanvallen aan de domineestraat, gaan ze dan ook schreeuwen dat het om grondenrechten ging? Straks gaan de mensen in Paramaribo zeggen dat die Inheemsen niet meer op hun universiteit mogen, want het is niet hun gebied. Het kan niet”, aldus de politicus.

De vergadering van De Nationale Assemblee is vandaag weer niet doorgegaan omdat er niet genoeg leden aanwezig waren om rechtsgeldig te kunnen vergaderen. Op de agenda stond de behandeling van het collectieve grondenrechten vraagstuk. Assembleevoorzitter Marinus Bee merkte op dat hij zal afstemmen binnen de coalitie of er politiek draagvlak is voor de behandeling van deze zeer belangrijke wet. Hij zal in elk geval de vergadering weer uitschrijven voor komende week dinsdag.