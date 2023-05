Automobilist raakt bekneld na zware frontale aanrijding

Bij een zware frontale aanrijding vanmorgen aan de Kwattaweg in Suriname, is een automobilist bekneld geraakt. De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld om assistentie te verlenen (foto).

Het ongeval gebeurde rond 07.00u ter hoogte van de Vierde Rijweg. Een pick-up en een personenauto daar knalden frontaal op elkaar. Daarbij raakte de bestuurder van de auto bekneld.

De politie van bureau Kwatta die ter plaatse kwam voor onderzoek, schakelde de brandweer in voor assistentie. De brandweer is meer dan een uur bezig geweest om de bestuurder uit zijn benarde positie te bevrijden.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance met een beenfractuur naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd. De schade aan beide voertuigen is aanzienlijk. De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend.

Door de aanrijding was er een enorme file op de Kwattaweg. De politie van Kwatta heeft de zaak in verder onderzoek.