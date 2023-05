Agressieve Braziliaanse bijen vallen vrouwen en kindje aan

Twee vrouwen en een kindje zijn donderdagmiddag door een zwerm Braziliaanse bijen aangevallen aan de Noordpolderdam in Suriname. Ze werden uiteindelijk met een ambulance afgevoerd.

Een van de vrouwen was voor haar woonadres bij haar verkoopstand, toen ze als eerste werd aangevallen door de zwerm bijen. Daarna werden de andere vrouw en een kindje bij de woning aangevallen.

De slachtoffers werden flink gestoken door de agressieve Braziliaanse bijen en werden rennend op straat aangetroffen. Ze zijn naar een woning te leiding 8a gebracht, waarna de politie en de ambulance werden ingeschakeld.

De slachtoffers waren aanspreekbaar. De brandweer kwam ook de nodige assistentie verlenen, maar een zoekactie naar de bijen heeft niets opgeleverd. Brandweervoorlichter Olton Pinas bevestigt tegenover de redactie van Waterkant.Net dat de slachtoffers met de ambulance zijn afgevoerd.

De stand met verkoopwaar, die onbeheerd langs de weg was achtergelaten is door de brandweer opgeruimd (foto onder). De politie van Leiding 9A was ter plaatse bezig met het onderzoek.