Weer geen quorum voor behandeling Personeelswet

De vergadering van De Nationale Assemblee in Suriname, is dinsdagmiddag niet doorgegaan door gebrek aan quorum. De debatten over de Personeelswet en nadere wijziging van de Ambtenarenpensioenwet zouden worden voortgezet. Slechts 23 leden, allen afkomstig uit de VHP en ABOP, hadden de presentielijst getekend voor de vergadering die om 14.00 uur zou beginnen. De assembleeleden Asiskumar Gajadien en Roy Mohan zijn uitlandig.

Het is de tweede achtereenvolgende keer dat de behandeling van deze wet is gesneuveld. Dat was ook het geval op 27 april.

Waarnemend voorzitter Dew Sharman opende de bijeenkomst omstreeks 15.00 uur en liet de griffier de namen van de aanwezige leden voorlezen. Hierna bedankte hij de aanwezige leden die hun kostbare tijd hebben genomen om toch naar de DNA te komen en het werk waarvoor zij gekozen zijn, te doen.

Tijdens de behandeling van de voornoemde wetten is eerder wel duidelijk geworden dat diverse parlementariërs niet eens zijn over het wel of niet schrappen van artikel 28a uit de Personeelswet. Dit artikel zal het mogelijk maken voor de overheid om het no work, no pay principe toe te passen op ambtenaren die geen werk verrichten.

Onder deze groep vallen ook een groot deel van de huidige en gewezen parlementariërs. Naast de opmerkingen dat dit artikel overbodig is, is er ook vrees voor rancune.