Tian You opent vestiging in Jamaica

Het bekende bubble tea en smoothie bedrijf van Suriname, Tian You, heeft een vestiging geopend in Jamaica. De zaak is gevestigd te Champion Plaza in Ocho Rios.

“Ons nieuwe filiaal biedt dezelfde unieke smaakbeleving, geïnspireerd door de Caribische cultuur. Van onze klassieke fruitblends tot onze kenmerkende smoothies”, aldus het bedrijf.

Tian You is in 2019 opgericht door Ding Sunny en Xie Linwei. De eerste vestiging is geopend aan de Wilhelminastraat in Paramaribo-Noord. Vandaag de dag heeft het bedrijf tal van locaties in heel Suriname.