Theatervoorstelling ‘De Smeekbede’ onderzoekt slavernijverleden in Suriname

Dit najaar komt ‘De Smeekbede’ over het slavernijverleden in Suriname naar de theaters, naar de gelijknamige roman van Lianne Damen. Een voorstelling over macht en onmacht, over vooroordelen, racisme en winstbejag, maar ook over veerkracht en mededogen. Regisseur is Olivier Diepenhorst, die eerder ook tekende voor De tolk van Java, Lichter dan ik en Gelukzoekers op Sumatra. Maarten van Hinte bewerkte de roman tot een theaterstuk.

De Smeekbede duikt de geschiedenis in van een opmerkelijke brief. In 1795 stuurt een vrijgemaakte vrouw een smeekbede naar haar voormalig meester. Het schip met de brief dat vanuit Paramaribo naar Amsterdam vaart, wordt gekaapt. Bijna tweehonderd jaar later wordt haar smeekbede in een archief teruggevonden.

De briefschrijfster is Dédé, een in slavernij geboren vrouw op een plantage in Suriname. Zij strijdt voor de vrijheid van haar zoon, gevangen in een systeem dat hun menselijkheid ontkent. Tegelijkertijd krijgen we het verhaal mee van de Utrechtse jurist Engelbert, die naar Suriname afreist om meerdere plantages te beheren en aldaar de meester wordt van Dédé.

De Nederlands-Surinaamse Maarten van Hinte, die eerder onder meer schreef aan de voorstellingen Woiski vs. Woiski en de Gliphoeve, bewerkte het verhaal van Lianne Damen voor toneel. De regie is in handen van Olivier Diepenhorst, die eerder verscheidene voorstellingen regisseerde over de koloniale geschiedenis. De rollen worden onder meer gespeeld door Dionne Verwey en Krisjan Schellingerhout.

De Smeekbede gaat in première op 15 oktober in DeLaMar in Amsterdam en is van oktober tot en met december 2023 te zien in theaters door heel Nederland tijdens het herdenkingsjaar Slavernijverleden.