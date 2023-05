Schoten vanuit auto gelost nabij Bigi Poika; vrouw gewond geraakt

Een 47-jarige vrouw in Suriname is dinsdagavond nabij Bigi Poika gewond geraakt, nadat ze vanuit een auto beschoten werd door een onbekende persoon.

Het slachtoffer Marijke M. was die middag met familie op hun kostgrond bezig te planten. Daarna verlieten ze de plaats om op hun kamp bij te komen en te ontspannen.

Op een gegeven moment reed er een onbekend voertuig het kamp binnen, waarbij er uit het niets schoten werden gelost. De aanwezigen renden in paniek het bos in. Marijke werd bij de beschieting aan haar zitvlak geraakt.

Ze werd in allerijl door de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Paramaribo. Volgens de politie was ze goed aanspreekbaar.

De reden voor de beschieting is onduidelijk. De zaak is in onderzoek bij de Surinaamse politie.