Minister Ori: “Om de ene dag lesgeven is onacceptabel”

Onderwijsminister Henry Ori vindt het onacceptabel dat leerkrachten -aangesloten bij Wi Sa Strey/Syndicaat voor Onderwijsgevenden – nog steeds in actie zijn. Volgens de bewindsman kan het niet zo zijn dat de leerkrachten ervoor kiezen om om de ene dag les te geven.

“We gaan nu wel op een andere toer om te letten dat niet onze kinderen de prijs gaan betalen. Dus we gaan wel serieuze maatregelen voorbereiden als men niet wil luisteren. We kunnen niet meer accepteren dat het onderwijs verstoord zal raken. We hebben twee weken al verloren”, zei de bewindsman woensdag kort voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers (RvM) vergadering.

De onderwijsminister verwees naar het gesprek tussen de actievoerenden met parlementsvoorzitter Marinus Bee afgelopen week waar er een aantal afspraken zijn gemaakt. Eén van deze afspraken was dat het lesgeven volledig zou worden genormaliseerd.

Tot zijn schrik heeft hij later iets anders van deze groep moeten vernemen. Tegelijkertijd stelt hij dat sommige eisen van deze groep onrealistisch zijn gelet op de mogelijkheden van de regering. Voor nu zou er dus gewerkt moeten worden met SRD 2500 koopkracht.

“Je kan geen anarchie in het onderwijs hebben. We moeten de leiding van het land accepteren en we gaan de mensen nu ernstig aanspreken”, aldus de minister.