33-jarige politieagent onwel; onder politie begeleiding naar SEH

Een 33-jarige politieagent in Suriname, die te werk was gesteld te Pikin Saron, is maandag in allerijl onder politie begeleiding naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van Paramaribo gebracht. Dit nadat de agent plotseling onwel werd.

De politieagent werd in eerste instantie door collega’s naar de poli Zanderij gebracht. De poli bleek echter gesloten te zijn, waarna hij naar de poli Onverwacht werd gebracht. Op de poli aangekomen bleek dat er geen arts aanwezig was.

De ambulance werd in stelling gebracht waarna deze de patiënt, met begeleiding van de Surinaamse politie, naar de SEH in Paramaribo heeft afgevoerd. Over de gezondheidssituatie van de agent S.K. is niet veel bekend.