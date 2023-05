Valies: “Nieuw onderwijstructuur was na onderzoek afgewezen”

Wilgo Valies zegt in een interview dat hij zich had teruggetrokken als beleidsadviseur van Marie Levens, die recent is afgetreden als minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur in Suriname.

De oud-docent en BvL en ALS-voorzitter vertelt dat hij niet eens was met de visie van de minister met betrekking tot het nieuwe structuur en zich na een jaar had teruggetrokken.

“Ik heb samen met anderen gewerkt aan een document waarin de structuur is afgewezen. De aanval is geopend op mij persoon maar dat zal me niet weerhouden om door te gaan”, meent de gewezen vakbondsman.

Op de vraag als zijn uitspraken in de media een come-back betekend in de vakbondswereld zegt hij: “Ik heb geen enkele ambitie om weer vakbondsman te worden. Maar dat zal me niet weerhouden om mijn zegje te doen, wanneer ik merk dat de leerkrachten in een moeilijke positie terecht zijn gekomen”, aldus Valies