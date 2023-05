Monteur voor verduistering aangehouden: ook politieambtenaren benadeeld

De 40-jarige monteur Derrick B. is maandag door leden van Regio Bijstand Team Paramaribo in Suriname (RBTP) opgespoord en aangehouden wegens verduistering.

Tegen deze verdachte zijn minstens zes aangiftes gedaan, waaronder twee door politieambtenaren.

B. nam voertuigen van klanten ter reparatie, maar verduisterde de onderdelen daarvan en in sommige gevallen het hele voertuig.

De politie van Latour had Derrick aantal keer ontboden op het politiebureau, maar hij gaf geen gehoor hieraan. Ook werd hij op zijn woonadres opgespoord.

Maandagmorgen lukte het de Surinaamse politie om de beruchte monteur voor een winkel aan de Hofstraat aan te houden. Na de aanhouding werd hij aan de politie van Latour overgedragen voor verdere afhandeling. In het belang van het verdere onderzoek is hij in verzekering gesteld.