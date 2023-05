Marcel Oostburg: “Hoefdraad moet nooit meer terugkeren naar ‘ondankbaar’ Suriname”

Activist en criticus Marcel Oostburg, van wie bekend is dat hij de Nationale Democratische Partij (NDP) van Desi Bouterse ondersteund, adviseert de voortvluchtige ex-minister Gillmore Hoefdraad om nooit meer terug te keren naar Suriname. Volgens de NDP’er is Hoefdraad ondanks zijn inspanningen om Surinamers een leefbare situatie te geven, gekruisigd door hetzelfde ondankbare volk.

“Ik adviseer hem om niet te komen. A kondre dja ondankbaar. De man bedankte bij het IMF om mee te helpen aan de opbouw van Suriname. En ondanks dat is die man door zowel vriend als vijand niet goed behandeld. Dus laat hij ver weg blijven”, zei Oostburg in een interview met DTV-Express.

Een kamer van het Hof van Justitie (HvJ) bestaande uit 5 rechters besliste maandag dat niet kan worden meegegaan met het Openbaar Ministerie (OM), dat vindt dat omdat Hoefdraad in het proces nimmer is verschenen, hij geen recht zou hebben op hoger beroep. Het HvJ vindt dat de artikelen waarop het OM zich baseert in strijd zijn met internationale verdragen en met de huidige rechtsontwikkeling in de wereld. De rechtszaak in hoger beroep zal beginnen op 17 juli.

Voor Oostburg maakt het nu niet uit of de valutawisselkoers toen wel of niet kunstmatig op SRD 7,50 voor de US dollar werd gehouden. Het punt volgens hem is dat mensen toen nog eten op tafel konden zetten. De NDP’er stelt dat dit wel een enorme verworvenheid was van Hoefdraad.

Volgens Oostburg wordt het Surinaams Openbaar Ministerie aangedreven door de politiek. Vandaar ook het eerder besluit van Interpol om het verzoek tot de internationale opsporing van Hoefdraad is geweigerd. Interpol vond toen dat het OM geen of onvoldoende juridische grondslag, maar meer politiek gemotiveerde motieven heeft.

Nu het OM bang is voor gezichtsverlies, worden allerlei mogelijkheden geprobeerd om de ex-minister van Financiën te vervolgen. Oostburg verwacht dat de zaak van Hoefdraad zal leiden tot ontslag van alle rechtsvervolging voor de ex-minister.