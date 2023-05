Huisvriend familie aangehouden na aangifte van seksueel misbruik 6-jarig meisje

De Surinaamse politie heeft een 23-jarige man aangehouden, nadat de moeder van een 6-jarig meisje aangifte tegen hem had gedaan vanwege seksueel misbruik van haar dochtertje. De man is een huisvriend waartegen reeds een andere aangifte was gedaan ter zake poging moord en poging doodslag, alsook bedreiging meldt het Korps Politie Suriname.

De moeder van het slachtoffer heeft op woensdag 19 april 2023 aangifte gedaan tegen deze verdachte S.O. Naar zeggen van de aangeefster is hij een goede huisvriend van de familie. Hij haalde het kind op die dag op om met haar in de stad te gaan wandelen en kleren te kopen.

De huisvriend nam echter een andere koers en bracht het meisje naar zijn woning alwaar hij haar seksueel heeft misbruikt. Na zijn daad bracht hij het slachtoffertje terug naar haar huis.Het meisje vertelde haar moeder wat haar was overkomen, waarna de moeder direct naar de politie stapte.

Tijdens het onderzoek bleek uit de administratie dat er tegen deze verdachte reeds een andere aangifte was gedaan ter zake poging moord en poging doodslag alsook bedreiging. Aangezien de dader een bekende is van de politie, werd hij na intensief speurwerk door een gemengd team van de politie in de avond van zondag 7 mei 2023 op een adres aan de Hogestraat opgespoord en aangehouden.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte S.O. hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De politie van het bureau Nieuwe Haven en de afdeling Jeugdzaken zijn belast met het verder onderzoek in deze zaak.