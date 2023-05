17-jarige studente Nandita door verstikking omgekomen; morgen uitvaart

Obductie op het ontzielde lichaam van de 17-jarige Nandita Gajadhar, dat vorige week woensdag verkoold werd aangetroffen bij een woningbrand te Leiding 9a in Suriname (foto), heeft uitgewezen dat ze door verstikking is omgekomen.

Vernomen wordt dat morgen de uitvaart van het omgekomen meisje zal plaatsvinden.

In verband met het onderzoek is haar 44-jarige vader Adjaikoemar G. door de Surinaamse politie aangehouden en in verzekering gesteld. Hij houdt voet bij stuk zijn dochter niet te hebben gedood.

Bijna de hele familie van de verdachte en zijn ex-vrouw, tevens moeder van het slachtoffer, vermoeden echter dat hij het meisje heeft vermoord en het huis in brand heeft gestoken. Gisteren na de obductie is het lijk van de 17-jarige door de politie vrijgegeven.

In een interview gaf de moeder van het slachtoffer te kennen dat degene bij wie de vader brandstof heeft gekocht, een verklaring bij de politie heeft afgelegd. Ondanks deze verklaring blijft de vader steeds ontkennen dat hij iets te maken heeft met de dood van zijn dochter.

In het belang van het onderzoek dat nog loopt, blijft Adjaikoemar in arrest.