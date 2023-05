VIDEO: Man die Chinese arbeider met steen op hoofd slaat aangehouden

De Surinaamse politie heeft op zondag 7 mei de geweldenaar M.B. opgespoord en aangehouden te Albina in het district Marowijne. M.B. wordt ervan verdacht op zaterdag 6 mei 2023 in een winkel aan de Olton Willem van Genderen Boulevard (voorheen Emmastraat) de Chinese arbeider C.N. (25) met een steen te hebben verwond aan zijn voorhoofd, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van Albina werd door een mevrouw die het politiebureau binnenrende in kennis gesteld van een vechtpartij tussen een Chinese winkelier en een andere man. De wetsdienaren speelden direct in op de melding en bij aankomst op de plek wees het onderzoek uit dat een Chinese arbeider door M.B. met een steen aan zijn hoofd is verwond.

Het slachtoffer C.N. had het bewustzijn verloren en is door zijn werkgever H.N. (33) voor medische hulp met de boot overgebracht naar de Franse kant. Hiervan verscheen onderstaand filmpje op social media:

De verdachte M.B. werd opgespoord en op 7 mei 2023 in beschonken toestand aangehouden door de politie. Hij werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Toen hij nuchter was is hij voorgeleid en na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.