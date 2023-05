Verdachte voor opzettelijke brandstichting aangehouden

De 31-jarige Albert S. is zaterdag aangehouden wegens opzettelijke brandstichting in een woning in het dorp Nieuw Aurora in Suriname.

Op donderdag 4 mei heeft de verdachte de woning van de aangever in brand gestoken, omdat de benadeelde hem beschuldigd van moord in het dorp.

Uit boosheid heeft Albert het huis in brand gestoken, maar door snelle actie van de dorpelingen is erger voorkomen. De schade is beperkt gebleven.

Na intensief speurwerk van de politie van Nieuw Aurora is Albert opgespoord en aangehouden. Bij de aanhouding gaf de verdachte toe het feit te hebben gepleegd. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.