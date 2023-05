Leerkrachten ‘Wi Sa Strey’ blijven vandaag thuis

Leerkrachten in Suriname gebundeld in de actiegroep ‘Wi Sa Strey’ hebben het actieparool gewijzigd. Zij zullen vandaag niet over straat gaan om hun stem te laten horen, maar thuisblijven. De onderwijsgevenden voeren bijkans twee weken actie voor lotsverbetering.

De leerkrachten eisen van de regering voedingsbonnen van SRD 5.000 of een koopkrachtversterking van SRD 5.000, een oli karta voor 2 volle tanks per maand en een betere ziektekostenverzekering.

De onderwijsgevenden geven aan dat zolang de eisen niet zijn ingewilligd zij niet zullen werken. Individuen hebben de afgelopen dagen getracht de actieleider, Merredith Hoogdorp, om te kopen. De trekker wees de giften af.

Drie personen hebben Hoogdorp afzonderlijk benaderd. Ze stelt zich op het standpunt dat het om een rechtvaardige strijd gaat en niet om het belang van individuen. “Ik wordt ondersteund door leerkrachten van verschillende niveaus, dus ik kan geen giften aannemen”.

Hoogdorp kreeg een auto en een acht persoons bus aangeboden, een tweede heeft het geprobeerd met een bod van USD 10.000. “Mi no wani in. Ik heb ze afgewezen. Ik ben ook gebeld door een ander met het aanbod voor een megaphone en soundtruck. Ik zei: Ik doe het met me eigen stem”.

Tegenover de giften staat dat de trekker zich met al haar ondersteuners zou moeten inschrijven bij een bepaalde politieke partij. “Ik geef niemand de gelegenheid om mij te breken. Mi e tan rij mi pikin broko wagi”, zegt ze zelfverzekerd.