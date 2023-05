Bronto Somohardjo: “Platform voor Javanen van verraders wordt ook doodgeboren kind”

Bronto Somohardjo, minister van Binnenlandse Zaken in Suriname tevens zoon van PL-voorzitter Paul Somohardjo, zegt dat zijn vader Paul Somohardjo de enige nog in leven zijnde politicus is die zoveel verraad in zijn leven heeft gemaakt. Als één van de oprichters van de Pendawalima werd Paul jaren terug voor het eerst verraden en moest hij noodgedwongen eruit stappen en een nieuwe partij, de Pertjajah Luhur (PL), oprichten.

“Maar ook die partij is getroffen door verraad. Maar waar de verraders padre u in 2015 voor dood hadden verklaard en op hadden gegeven vanwege uw leeftijd, staat u vandaag 2023 met je 80 jarige leeftijd en een batterij aan opvolgers aan de vooravond van een historische comeback van de Pertjajah Luhur”, benadrukte Bronto zaterdagavond tijdens de feestvergadering van de PL in het partijcentrum te Beekhuizen.

Hij doelde hiermee op de voormalige partijtoppers Raymond Sapoen, Diepakkoemar Chitan en Mike Noersalim die de rood-witte partij na de verkiezingen in 2015 de rug toekeerden en met twee DNA-zetels overliepen om samen te werken met de NDP van Desi Bouterse.

Bronto stelde over ‘intelligence’ te beschikken dat de personen die zijn vader keer op keer hebben verraden, zich nu aan het bundelen zijn om een zogenaamde Platform voor Javanen op te richten. “Ze gaan een platform maken. Ze gaan het noemen: Platform voor Javanen. Maar no sweat, ik ga die naam veranderen naar Platform voor Verraders. En net als die partij die ze leiden (HVB, red.) zal dit platform ook een doodgeboren kind zijn”, aldus de politicus.

Ondertussen zijn enkele van de oorspronkelijke overlopers uit 2015 teruggekeerd naar de PL om naar hun zeggen te werken aan de wederopbouw van de partij. Zo werd in 2021 bekend dat ex-assembleelid Chitan en topper Ajoeb Moentari terugkeerden. Zij waren twee van de prominenten van de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB).