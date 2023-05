‘Alleen Venetiaan geloofde in onschuld 80-jarige Paul Somohardjo’

De 80-jarige Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur in Surinamem(PL), is bijzondere dankbaar dat de Surinaamse ex-president en ex-NPS-voorzitter Ronald Venetiaan de enige was die in de onschuld van de PL-voorzitter geloofde, toen hij in 2003 door enkele deelneemsters van de Miss Jawa 2002-miss-verkiezing werd aangeklaagd voor seksueel molest.

“Toen ik in problemen zat, een setup. Den man taki seksueel molest. Ik rende achter vrouwen. Wan man san ben bribi mi na Venetiaan”, zei Somohardjo zaterdagavond tijdens de feestvergadering van de PL in het partijcentrum te Beekhuizen.

Volgens het relaas van de deelneemsters kwam Somohardjo toen zomaar de kleedkamer binnen, waar zij soms halfnaakt waren, en dat hij ondanks hun verzoek niet wilde vertrekken. Daarnaast zou hij op een bepaald moment een 19-jarige deelneemster betast en in de borsten hebben geknepen.

In augustus 2003 kreeg Somohardjo een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden vanwege schending van de eerbaarheid van de deelneemsters. Op de partijvergadering voerde de PL-voorzitter aan dat Venetiaan niets hiervan geloofde, omdat naar zijn zeggen het toenmalig ook gezien had hoe vrouwen zelf achter Somohardjo renden.

Vandaar dat hij als minister van Sociale Zaken eerst verplicht verlof moest opnemen en later eervol ontslag kreeg.

Ondanks er geen wettig en overtuigend bewijs was voor seksueel molest, zegt Somohardjo dat kwaadsprekers durfden om hem een verkrachter en veroordeelde te noemen.

“Ik ben alleen voorwaardelijk gevonnist voor schending van vrouwenrechten. Wel ifi yu go na strand en yu sjie vrouw ini badkostuum, is dat dan ook schending?”, stelt Somohardjo. Uiteindelijk zette hij zijn politieke carrière voort en werd hij parlementsvoorzitter in 2005.