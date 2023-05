14-jarige bromfiets dief achterna gezeten door benadeelde

De politie in Suriname heeft afgelopen zaterdagmiddag een 14-jarige jongen aangehouden in het ressort Uitvlugt. De tiener had kort daarvoor een bromfiets buitgemaakt bij de Hermitage Mall.

Na de diefstal werd de verdachte achterna gezeten door de benadeelde. De Surinaamse politie werd gealarmeerd en reageerde gelijk op de melding. Uiteindelijk werd de verdachte aan de Cordialaan klemgereden en in de boeien geslagen.

De verdachte Jamal N. en de bromfiets, werden naar het politiebureau overgebracht in belang van het onderzoek. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.