Vader van 17-jarig meisje wiens verkoolde lichaam na brand werd aangetroffen aangehouden

In de zaak waarbij afgelopen woensdag het verkoolde lichaam van de 17-jarige Nandita Gajadhar in een afgebrande woning in Suriname werd gevonden, is haar vader zaterdagavond aangehouden. De 44-jarige vader Adjaikoemar G. werd door en gemengde eenheid van Kapitale Delicten en het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Bij de woningbrand woensdagochtend te Leiding 9A stuitte de Surinaamse brandweer op het verkoolde lijk van Nandita. Familieleden en buurtbewoners hadden sterk het vermoeden dat de vader van het slachtoffer meer zou afweten van de brand. Adjaikoemar ontkende dit echter tijdens een televisie programma. Volgens hem zou zijn dochter zelfmoord hebben gepleegd.

Vernomen wordt dat de vader stuitte op berichten waaruit zou blijken dat zijn dochter pikante foto’s naar haar vriend zou hebben gestuurd. Bij ondervraging ontkende zij echter. Woensdagochtend hadden de vader en Nandita een afspraak met de Jeugdpolitie. Onderweg bekende Nandita dat zij foto’s had gestuurd.

De reis naar de Jeugdpolitie werd onderbroken en beide partijen keerde terug naar huis. Korte tijd later vertrok de vader van huis. minuten daarna stond de woning in lichterlaaie. Tijdens bluswerkzaamheden stuitte de brandweer op het verkoolde lichaam. Het lichaam is ter obductie in beslag genomen.

De vader werd na de woningbrand in het belang van het onderzoek overgebracht naar het politiebureau voor ondervraging. Hij werd echter na verhoor heengezonden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er nieuwe feiten naar boven zijn gekomen, waarna hij werd aangehouden.

De afdeling kapitale delicten is belast met het verdere onderzoek.