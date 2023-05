Travestiet in verband met twee berovingen aangehouden

De Surinaamse politie heeft afgelopen vrijdag de 23-jarige travestiet R.F. aangehouden, omdat deze samen met een kompaan een man in het stadscentrum zou hebben beroofd van zijn mobiele telefoon en een groot geldbedrag in USD.

De 39-jarige benadeelde E.S. heeft van bovenvermeld strafbaar feit aangifte gedaan op het politiebureau van ressort Centrum, meldt het Korps Politie Suriname. Volgens verklaring van de aangever bevond hij zich op 28 april 2023 omstreeks 01.30 uur in de vroege ochtend in de binnenstad voor vertier en parkeerde zijn voertuig aan de Grote Combéweg om vervolgens naar Waka Pasie te gaan.

Tijdens het parkeren zag hij plotseling dat de bij hem onbekende R.F. het linker portier open gooide en in zijn auto plaatsnam, waarop hij de indringer vroeg om weer uit te stappen. Bij die gelegenheid greep R.F. plotseling zijn tas en onder bedreiging van een scherp voorwerp maakte hij hem de tas afhandig.

Na de daad ging de verdachte met de tas er vandoor, achterna gezeten door de aangever. Op een bepaald moment gooide R.F. de tas weg, nadat hij voormelde goederen eruit had gehaald. Het onderzoek in deze zaak werd overgedragen aan de afdeling Recherche Regio Paramaribo.

Het gelukte de rechercheurs, de verdachte R.F. die travestiet blijkt te zijn, op te sporen en aan te houden. De buitgemaakte goederen zijn niet teruggevonden.

Tijdens het verder onderzoek kwam er een soortgelijke aangifte tegen de verdachte R.F. boven water, waaruit bleek dat hij samen met een andere travestiet, de aangever M.H. op woensdag 3 mei 2023 aan de Julianastraat zou hebben beroofd van zijn halsketting en hanger, alles van geel metaal. Die halsketting werd teruggevonden op de verdachte R.F.

R.F. is op vrijdag 5 mei 2023 na uitgewerkte informatie door de politie opgespoord en aangehouden. Zijn kompaan is voortvluchtig. Aan zijn aanhouding wordt gewerkt. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte R.F. door de politie in verzekering gesteld.