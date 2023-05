Pikin Saron: ‘Wapens in beslag genomen, vier personen aangehouden en twee doden na schieten op politie’

De Surinaamse politie heeft vooralsnog in totaal vier personen aangehouden in verband met gepleegde ernstige strafbare feiten op 2 mei jongstleden in het Pikin Saron gebied. Ook zijn zware schouder – en vuistvuurwapens bij de verdachten aangetroffen alsook twee handgranaten.

Uit een zaterdagavond uitgegeven persbericht van het Korps Politie Suriname, blijkt wat zich allemaal heeft afgespeeld op die bewuste dag:

In de vroege ochtend werden eerst medewerkers van SBB aangevallen, ernstig mishandeld en vervolgens gegijzeld door een groep mannen, gewapend met zware wapens en andere voorwerpen. Een aantal voertuigen van SBB zijn hierbij weggenomen.

Een groep truckbestuurders werd eveneens aangevallen, mishandeld en beschoten door de mannen. Meer dan tien met houtblokken beladen trucks, zijn in de fik gestoken door de aanvallers.

Politie ambtenaren werkzaam op de controle post Pikin Saron bleven niet bespaart en werden ook aangevallen en mishandeld door deze zelfde groep mannen. De dienstdoende politieambtenaren werden beschoten en geraakt, waarbij hospitalisatie noodzakelijk was. De verdachten hebben hun bezittingen weggenomen en de controlepost in brand gestoken.

De verdachten hebben vervolgens medewerkers van Grassalco te Maripaston, ook ernstig mishandeld, vervolgens gegijzeld en met de dood bedreigd. Daarnaast zijn er vernielingen aangericht aan eigendommen van het bedrijf waarbij er enorme schade is aangericht.

Alle gegijzelden werden op 2 mei bevrijd door de politie, geassisteerd door manschappen van het Nationaal Leger en werden bij de verdachten enkele goederen die waren weggenomen van de gegijzelden ook teruggevonden.

Op de vluchtroute hebben de verdachten het vuur geopend op de assisterende politie eenheid, die kordaat hierop reageerde. Hierbij werden drie verdachten aangehouden waarvan bleek dat twee van hen bij dit vuurgevecht zodanig zijn geraakt dat zij kort hierna het leven hebben gelaten. De derde verdachte werd zwaar gewond naar het ziekenhuis afgevoerd en is ter verpleging opgenomen.

Het onderzoek voortzettend, is op dinsdag 2 mei de verdachte H.J aangehouden. De verdachte A.J is op woensdag 3 mei aangehouden door de politie. De verdachte Z.G werd op 4 mei eveneens in de kraag gevat door de politie. Hangende het onderzoek zijn alle vier verdachten in verzekering gesteld.

Deze zaak wordt grondig onderzocht door een gemengd onderzoeksteam. Het Korps Politie Suriname doet een dringend beroep op alle burgers, om alles na te laten dat kan leiden tot verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid. Bij het constateren van ongeregeldheden of verdachte situaties, maakt u zo snel mogelijk melding daarvan via 115 of bij het dichtstbijzijnde politiebureau.