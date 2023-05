Nieuwe musical over vrijheidsstrijder Boni

Op de Onafhankelijkheidsdag van Suriname, 25 november 2023, gaat de nieuwe voorstelling ‘Boni’ in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Boni – de Musical vertelt het mythische levensverhaal van Boni en zijn strijd tegen de slavernij in Suriname. Boni groeit uit tot de leider in een lang verbitterde verzet tegen het Nederlandse regime. In deze doorgecomponeerde musical wervelen de acteurs, zangers en dansers o.a. Urvin Monte, Jeannine La Rose, Susan Malaika Bailey, Juneoer Mers en Juan Wells ons terug naar de 18e eeuw, met zang, spoken word, rap en soul. Boni – de Musical gaat over een wonde in de tijd, verraad , verzet, liefde en broederschap.

Stichting Doewet is verheugd om het aankomend seizoen, ruim 150 jaar na de afschaffing van de slavernij, Boni – de Musical naar de theaters te brengen. Boni is één van de meest tot de verbeelding sprekende verzetshelden. Samen met zijn strijdmakkers Jolicoeur en Baron leidt hij een groep gevluchte tot slaaf gemaakten in de binnenlanden van Suriname in de strijd tegen de kolonisator.

“Liefde, pijn, strijd, verzet, broederschap, verdraagzaamheid én onverdraagzaamheid: niets menselijks is de personages in het verhaal vreemd”, aldus Sheela Visser-Soebhag (directeur Stichting Doewet). “Het wordt verteld in een bloemrijke taal en op het toneel gebracht door bekende acteurs, aanstormende talent en een artistiek team die experimenteren en vernieuwing niet uit de weg gaan. Wij zijn in ieder geval heel enthousiast om dit bijzondere verhaal te gaan vertellen!”

De script schrijver van de musical is Lars Boom (scenarioschrijver van o.m. de film Tuintje in mijn hart, tekstschrijver van muziektheater/musicalvoorstellingen In de schaduw van Brel, Johnny Jordaan en De Grote Drie), met script adviezen van Vincent Soekra (eveneens mede-initiator en co-producent namens Vereniging Ons Suriname) en Sheela Visser – Soebhag mede-initiator, mede-bedenker en tevens co-producent (namens Twenty8 Productions) van Boni.