BvL/ALS-voorzitter: “Maar de leraren zeggen geen dankjewel mevrouw Mangre”

Reshma Mangre, voorzitter van de onderwijsvakbonden BVL en ALS, spreekt met klem tegen dat er niets wordt gedaan voor leraren. Als bondsvoorzitter heeft zij naast loonsverhogingen, een belastingvrije grens, gebruikmaking van het NOB-fonds vorig jaar ook nog ervoor gezorgd dat de secundaire voorzieningen voor leraren aanzienlijk zijn verbeterd.

“Laat mij u ter herinnering brengen dat het in 50 jaar geen enkel vakbond gelukt is om de secundaire voorzieningen voor leraren te regelen. Precies 25 mei vorig jaar heb ik in een crisisperiode voor alle leraren, en dan mogen ze gaan kijken op hun SZF-kaart, ervoor gezorgd dat ze een vrije tandheelkundige behandeling en een hogere klasse ligging kregen. Wanneer ze bij de tandarts nu zitten en hun vrije tandheelkundige behandeling krijgen, dan zeggen ze niet dankjewel mevrouw Mangre.

Maar ik verwacht het ook niet van ze. Ik doe mijn werk en mijn moeder heeft me altijd geleerd: doe goed en zie niet om”, zei Mangre afgelopen vrijdag na de ondertekeningsceremonie voor SRD 2.500 waarmee de overheid ambtenaren en met hen gelijkgestelden, tegemoet komt. Volgens Mangre zijn al deze zaken die ze heeft gerealiseerd, haar legacy als bondsvoorzitter.

Volgens Mangre is elke onderwijsgevende vrij om zich aan te sluiten bij één van de 9 onderwijsvakbonden in Suriname. Echter merkt zij dat er steeds aanvallen op haar worden gericht. Zo is er recent een fake bericht via sociale media gelanceerd dat zij te midden van de protesten van leerkrachten naar het buitenland zou zijn vertrokken.

“En er is niemand die daar iets over gezegd. Dat wordt geaccepteerd en gedeeld. Ik zit al 23 jaar in de vakbeweging en we hebben ook gestaakt, maar het is altijd ordelijk geweest. En aan staken gaat er een proces vooraf. Uiteindelijk als je iets wil, moet je met degene die je het kan geven gaan praten. Maar alleen maar op straat schreeuwen, gaat niet helpen. Het stakingsrecht is verankerd in wetgeving behoudens de beperkingen van de wet”, stelde zij.

De permanente educatie was vorig jaar door de regering bevroren. Als vakbondsleider heeft Mangre toen ook gedaan gekregen dat alle 11.800 leraren 7% van die permanente educatie mochten krijgen. “Ze hebben een afstandsonderwijs gehad en dat heb ik afgedwongen van de regering. De regering had gevraagd om het met twk te betalen, maar u begrijpt dat twk ergens ophoud. En dat is wat er deze maand is gebeurd. Dat heeft gemaakt dat mensen minder zijn gaan ontvangen. De mensen die schreeuwen dat ze lid zijn van de organisatie zijn geen leden van de BVL/ALS. Ik ken het ledenbestand van mijn organisatie en tot nu toe heb ik niet de klacht dat mensen zich uitschrijven”, aldus de bondsvoorzitter.