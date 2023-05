De bestuurder van deze Toyota Rush heeft vanmiddag wegmeubilair kapotgereden op de hoek van de Steenbakkerij- en Zwartenhovenbrugstraat in Suriname.

De schade is enorm zoals op de foto te zien is. Het is nog niet duidelijk hoe de bestuurder het ongeval voor elkaar heeft gekregen. Hij bleef ongedeerd.

De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.

Een ingeschakelde sleepdienst is inmiddels gearriveerd om het voertuig af te voeren.