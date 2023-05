Weer geld opgehaald voor Samen Ouder project in Suriname

De bekende Surinaamse-Nederlandse entertainer Jörgen Raymann heeft vrijdag namens netwerkvereniging Dat Ding Van Ons (DDVO) een cheque ter waarde van €800 overhandigd aan Drs.Sehnaaz Liesdek-Kadir van de KidsClinic van het Diakonessenhuis in Suriname.

Dit bedrag is bedoeld voor de bibliotheek ten behoeven van het Samen Ouder project, waarvoor DDVO Begin april al een bedrag had gedoneerd in samenwerking met de stichting We Are Helping People WAHP.

DDVO is een netwerkorganisatie die professionals verbindt en kennis deelt met focus op hun Antilliaanse/Surinaamse roots. WHAP is een hulporganisatie die zich voor diverse doelen inzet.